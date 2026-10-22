PHP-Lücke löst massive Angriffswelle aus

Experten fordern, ungeschützte Webseiten vom Netz zu nehmen

Der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer forderte deshalb ein drastisches Durchgreifen der Betreiber: Seiner Ansicht nach sollten ungeschützte Websites im Kampf gegen die schwerwiegende PHP-Lücke sofort abgeschaltet werden.

„Systeme, für die aktuell noch kein Sicherheitsupdate eingespielt werden konnte, dürfen unter keinen Umständen weiter am Netz bleiben“, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. „Jede ungeschützte PHP-Anwendung ist in diesem Moment eine offene Tür für Kriminelle.“