Zverev: „Eines der besten Gefühle auf der Welt!“

Die Wiener Stadthalle, gestern 20.21 Uhr: Alexander Zverev riss die Arme in die Höhe, die 9800 Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzen, lieferten minutenlange Standing Ovations: Die Tennis-Welt hat einen neuen König, mit dem 6:4, 7:5 im Viertelfinale über Tallon Griekspoor ist er am Montag offiziell erstmals die Nummer eins der Welt! „Es ist eines der besten Gefühle auf der Welt“, grinste der 29-Jährige. „Das in Wien zu feiern ist besonders, die Stadthalle ist eines meiner Lieblingsstadien.“