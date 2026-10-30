„Die Obdachlosen-WM hat mein Leben verändert“

Denn 2019 nahm er als 16-Jähriger mit der ivorischen Nationalmannschaft am „Homeless World Cup“ der Obdachlosen in Cardiff teil – nach dem Turnier blieb er in Großbritannien, spielte im Amateurbereich für Neuntligist (!) Athletic Newham, wo er mit 108 Toren in 108 Spielen auf sich aufmerksam machte. Die britischen Visumsbestimmungen verhinderten vorläufig einen Wechsel in eine höhere Liga, bei Wycombe Wanderers erhielt er in der dritthöchsten Spielklasse 2024 schließlich seinen ersten Profivertrag, wurde zum Spieler der Saison gewählt. 2025 folgte die erste Einberufung in das Nationalteam der Elfenbeinküste – und 2026 das nächste Highlight.