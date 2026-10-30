„Die Obdachlosen-WM hat mein Leben verändert“

Richard Kone wurde von den Eltern verstoßen und lebte auf der Straße – aus der neunten (!) Liga kämpfte er sich zum Profi und in die Rekordbücher
Als Jugendlicher lebte er in Abidjan auf der Straße, nachdem ihn seine Eltern wegen seiner Homosexualität verstoßen hatten. Für Richard Kone am Ende nur ein schmerzhafter Umweg zum Erfolg!
Denn 2019 nahm er als 16-Jähriger mit der ivorischen Nationalmannschaft am „Homeless World Cup“ der Obdachlosen in Cardiff teil – nach dem Turnier blieb er in Großbritannien, spielte im Amateurbereich für Neuntligist (!) Athletic Newham, wo er mit 108 Toren in 108 Spielen auf sich aufmerksam machte. Die britischen Visumsbestimmungen verhinderten vorläufig einen Wechsel in eine höhere Liga, bei Wycombe Wanderers erhielt er in der dritthöchsten Spielklasse 2024 schließlich seinen ersten Profivertrag, wurde zum Spieler der Saison gewählt. 2025 folgte die erste Einberufung in das Nationalteam der Elfenbeinküste – und 2026 das nächste Highlight.
Letztes Wochenende verblüffte der Stürmer der Queens Park Rangers beim 5:0 gegen Swansea mit dem frühesten Hattrick in den vier höchsten Spielklassen seit Beginn der englischen Fußballaufzeichnungen – mit den Treffern in Minute 2 (Fuß), 9 (Kopf) und 15 (Elfer) unterbot er den Rekord von Ex-Salzburger Sadio Mané für Southampton aus dem Jahr 2015 um eine Minute.
700 Paar Schuhe
„Ich habe noch so viel zu lernen, aber ich genieße jede Minute auf diesem Niveau. Die Teilnahme an der Obdachlosen-WM hat mein Leben verändert“, so der 23-Jährige. Der letztes Jahr auch ein Highlight abseits des Platzes erlebte: Sein Ausrüster Skechers ging eine Partnerschaft mit dem Homeless World Cup ein, spendete 700 Paar Fußballschuhe für das Turnier in Oslo.
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