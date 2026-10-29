„JP“ Kraemer zu 270.000 Euro Strafe verdonnert!

Der deutsche YouTube-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer muss wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Sachbeschädigung eine Geldstrafe von 270.000 Euro bezahlen.
Die Summe setze sich aus 90 Tagessätzen zu je 3.000 Euro zusammen, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Dortmund. Die Taten beträfen seine Noch-Ehefrau. Bei der Sachbeschädigung handelte es sich laut Gericht um eine Kette, die er ihr vom Hals gerissen habe.
Heftige Vorwürfe von Ex-Frau
Der 46-Jährige („Die PS-Profis“) hatte die Vorwürfe öffentlich teilweise eingeräumt und sich in einem weiteren Statement bei seiner Frau entschuldigt. Zuvor hatte er ihr zunächst vorgeworfen, sie habe ihn ebenfalls geschlagen. Sie hatte gegenüber „Bild“ gesagt, sie habe ihm in einer Defensiv-Situation auf die Brust geschlagen. Das Paar hat sich getrennt und lässt sich derzeit scheiden.
Die 270.000 Euro sind keine Entschädigung, sondern eine Geldstrafe. Der Ehefrau sei es darüber hinaus unbenommen, zivilrechtliche Schritte einzuleiten, so die Sprecherin des Gerichts. Kraemer kann gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen, dann käme es zu einer Hauptverhandlung.
Mega-Erfolg mit PS-Kanal
Jean-Pierre „JP“ Kraemer ist ein deutscher Youtuber, der vor allem durch sein Unternehmen „JP Performance“ bekannt. ist. Auf Youtube postete er täglich Videos rund ums Thema Autos, Umbauten, Fahrzeugtuning. Zu seinem Imperium gehörten ein Automobil-Museum, ein Burger-Laden, sogar ein Modelabel. Auf Youtube folgen ihm etwa 2,7 Millionen Abonnenten. Nach Bekanntwerden der Gewaltvorwürfe an seiner Ex-Frau Julia Meck äußerte sich Kraemer in zwei Statements auf Youtube: Und gab alles zu, entschuldigte sich. Viele Fans zeigten sich schockiert. Kraemer zog sich daraufhin zurück und kündigte im Sommer an, alle seine Unternehmen schließen zu wollen.
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