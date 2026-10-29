„JP“ Kraemer zu 270.000 Euro Strafe verdonnert!

Mega-Erfolg mit PS-Kanal

Jean-Pierre „JP“ Kraemer ist ein deutscher Youtuber, der vor allem durch sein Unternehmen „JP Performance“ bekannt. ist. Auf Youtube postete er täglich Videos rund ums Thema Autos, Umbauten, Fahrzeugtuning. Zu seinem Imperium gehörten ein Automobil-Museum, ein Burger-Laden, sogar ein Modelabel. Auf Youtube folgen ihm etwa 2,7 Millionen Abonnenten. Nach Bekanntwerden der Gewaltvorwürfe an seiner Ex-Frau Julia Meck äußerte sich Kraemer in zwei Statements auf Youtube: Und gab alles zu, entschuldigte sich. Viele Fans zeigten sich schockiert. Kraemer zog sich daraufhin zurück und kündigte im Sommer an, alle seine Unternehmen schließen zu wollen.