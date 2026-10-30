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Ein Vogel starb

38-Jähriger soll acht Papageien ausgesetzt haben

Oberösterreich
30.10.2026 07:00
Kurz nachdem die Vögel ausgesetzt worden waren, schlug das Wetter um.
Kurz nachdem die Vögel ausgesetzt worden waren, schlug das Wetter um.(Bild: Tierengel Austria Tierrettung)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Tagelang suchten Tierschützer Anfang September ein Waldstück in Schlatt nach acht Papageien ab, die dort ausgesetzt worden waren. Jetzt könnte klar sein, wer die Vögel dort hingebracht hat. Ein 38-Jähriger muss sich am 9. November wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten.

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Ein Posting der Tierengel Austria Tierrettung ging Anfang September viral. In den sozialen Medien ersuchten die Tierschützer Passanten, bei der Suche nach im Wald ausgesetzten Papageien zu helfen. Entdeckt hatte die Vögel eine Radfahrerin, die nahe dem Waldstück in Schlatt unterwegs gewesen war.

Anonymer Hinweis
Die Zeilen der Tierschützer lösten nicht nur eine Woge der Empörung über das verantwortungslose Verhalten des Tierhalters aus, sondern auch einen anonymen Hinweis bei der Polizei. So geriet ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land in den Fokus der Ermittlungen.

Prozess wegen Tierquälerei
Am 9. November muss sich der 38-Jährige am Landesgericht Wels wegen Tierquälerei verantworten – Strafdrohung bis zu zwei Jahre Haft. In den Vernehmungen zeigte sich der Angeklagte wortkarg. Einmal behauptete er, dass er zehn Papageien gehabt, aber alle verkauft hätte. Dann machte er von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. 

Ein Vogel tot
Sieben Papageien konnten von den Tierschützern gesichert werden. Ein Vogel wurde erste diese Woche rund 800 Meter vom Aussetzungsort von einer Frau beim Heuwenden tot aufgefunden. Er dürfte vermutlich aufgrund der Kälte oder an Futtermangel verendet sein. Das ist auch Grundtenor der Anklageschrift: Acht Papageien wurde in einem Waldstück ausgesetzt, obwohl sie in der Freiheit in Mitteleuropa nicht überleben können.

Kein unbeschriebenes Blatt
Wie sich die sieben Vorstrafen des Angeklagten auf das Urteil auswirken werden, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurde der 38-Jährige 2025 zu einer fünfmonatigen bedingten Haftstrafe wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt – hier läuft die Probezeit.

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