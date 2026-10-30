38-Jähriger soll acht Papageien ausgesetzt haben

Ein Vogel tot

Sieben Papageien konnten von den Tierschützern gesichert werden. Ein Vogel wurde erste diese Woche rund 800 Meter vom Aussetzungsort von einer Frau beim Heuwenden tot aufgefunden. Er dürfte vermutlich aufgrund der Kälte oder an Futtermangel verendet sein. Das ist auch Grundtenor der Anklageschrift: Acht Papageien wurde in einem Waldstück ausgesetzt, obwohl sie in der Freiheit in Mitteleuropa nicht überleben können.