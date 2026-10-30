Wanner hat nun die doppelte Premiere im Visier

Die letzten eineinhalb Jahre waren für Jannik Wanner komplett zum Vergessen. Zuerst das gescheiterte Intermezzo in Schottland, wo sich der Deutsche beim schottischen Zweitligisten Livingstone mit dem Trainer zerstritt, kaum zum Einsatz kam. Und dann die Knie-Verletzung kurz nach der Österreich-Rückkehr – irgendwie sollte es nicht sein.
„Der Zeitpunkt war echt eine Katastrophe“, erinnert sich der 26-Jährige zurück. „Ich hatte das Gefühl, dass ich so langsam hier angekommen bin“. Stattdessen war knapp zwei Monate lang Zuschauen angesagt, stand Rehabilitation statt Toreschießen auf dem Programm. „Nicht einfach, aber diese Zeit wollte ich mir geben, nicht’s überstürzen! Ich bin nach St. Pölten gekommen um hier meinen Fußabdruck zu hinterlassen.“
„Wölfe“ gegen den Wolfsberg-Schreck
Ganz der Fall war das bislang noch nicht, der Cousin von Nationalteam-Spieler Paul Wanner wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer und Sieg im „Wölfe“-Dress. Die nächste Chance dazu gibt’s heute (18.30) zuhause gegen den Wolfsberger Cup-Schreck Wels – keine einfache Aufgabe.
Aber davon gibt’s in der zweiten Liga ohnehin wenige. Das bekam man an der Traisen bereits zu spüren, mit elf mickrigen „Körnern“ nach zehn Runden hat man satte 17 (!) Punkte weniger als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison. Völlig kalt lässt diese Horror-Statistik Wanner nicht, die Marschrichtung ist aber klar. „Es soll wieder nach oben gehen. Ich bin wieder topfit, will mithelfen, das Ruder herumzureißen. Am besten, mit meinem ersten Treffer hier.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.