Wanner hat nun die doppelte Premiere im Visier

Aber davon gibt’s in der zweiten Liga ohnehin wenige. Das bekam man an der Traisen bereits zu spüren, mit elf mickrigen „Körnern“ nach zehn Runden hat man satte 17 (!) Punkte weniger als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison. Völlig kalt lässt diese Horror-Statistik Wanner nicht, die Marschrichtung ist aber klar. „Es soll wieder nach oben gehen. Ich bin wieder topfit, will mithelfen, das Ruder herumzureißen. Am besten, mit meinem ersten Treffer hier.“