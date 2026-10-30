Hattrick in 15 Minuten: Ronaldo winkt Meilenstein

255 Euro Strafe nach „Flucht“

Zuletzt hatte Ronaldo abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt: Portugals Fußballverband sperrte ihn nach seiner nicht abgesprochenen Abreise aus dem Nationalteam für 30 Tage gesperrt. Der 41-jährige Altstar wurde von der Disziplinarkommission am Montag außerdem mit einer Strafzahlung von 255 Euro belegt.