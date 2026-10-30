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Hattrick in 15 Minuten: Ronaldo winkt Meilenstein

Fußball International
30.10.2026 07:22
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hattrick in 15 Minuten – Cristiano Ronaldo brillierte beim 5:3-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Kholood. Damit kommt Portugals Superstar dem 1000-Tore-Meilenstein immer näher, aktuell hat er 985 Karriere-Treffer auf dem Konto.

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Mit seinen Treffern in der 66., 72. und 81. Minute brachte Ronaldo am Donnerstagabend sein Team in der saudischen Liga auf die Siegerstraße.

Damit bleibt Al-Nassr voll im Titelrennen. Und Ronaldo fehlen nur noch 15 Tore, um als allererster Spieler in der Geschichte des Fußballs die historische Marke von 1000 Pflichtspieltreffer zu knacken

255 Euro Strafe nach „Flucht“
Zuletzt hatte Ronaldo abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt: Portugals Fußballverband sperrte ihn nach seiner nicht abgesprochenen Abreise aus dem Nationalteam für 30 Tage gesperrt. Der 41-jährige Altstar wurde von der Disziplinarkommission am Montag außerdem mit einer Strafzahlung von 255 Euro belegt.

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Ronaldo hatte Portugals Teamcamp vor dem Nations-League-Spiel in Dänemark Ende September nach einem Disput mit Nationalcoach Jorge Jesus verlassen. Er sprach danach von einem Vertrauensbruch vonseiten des Trainers.

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