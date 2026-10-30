KPÖ träumt von Erfolg: Professor sieht Problem

Kay-Michael Dankl aus Salzburg und Elke Kahr, Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt Österreichs: Die Grazer Stadtchefin und der Vizebürgermeister aus unserem Nachbarbundesland sind die Vorbilder für jene linken Kräfte in Oberösterreich, die die KPÖ bei der Wahl im Herbst 2027 in den Landtag bringen wollen. Doch was in Graz und Salzburg funktioniert hat, muss bei uns noch lange nicht gelingen.