Eine ganze Liga stellt sich wieder die Sinnfrage

Niederösterreich: Die gab es zuletzt auch bei Ostliga-Leader Marchfeld. Im letzten Sommer den Kader enorm verstärkt, steht jetzt die große Baustelle im infrastrukturellen Bereich an. Dafür bedarf es eines Umzuges in die „Zweitheimat“ Groß-Enzersdorf. „Wir wissen, woran es noch hapert, und tun alles, um den Auflagen gerecht zu werden.“ Andere Ambitionen hat indes das Trio Krems, Traiskirchen und Horn. Bei den Wachauern um Trainer Stefan Maierhofer ist die Teilnahme eher ein Zeichen an die Spieler und Fans, dass man sich nicht für immer der Drittklassigkeit verschreiben möchte – und in Zukunft gerne eine Stufe höher kicken würde. Anders bei Traiskirchen – da scheitert’s an der fehlenden Risikobereitschaft. „Die zweite Liga kostet einen Haufen Geld. Den aufzutreiben, wäre sicher möglich – aber ohne Garantie, dass es uns nicht nach einer Saison wieder z’reißt!“ Bei Horn hat man indes ganz andere Probleme. Nach dem Abstieg 2025 und dem gescheiterten Wiederaufstieg steckt man mitten im Abstiegskampf, wird deshalb nicht um die Lizenz anfragen.