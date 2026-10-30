Nächtlicher Mopedunfall wird zu Ermittlungsaufgabe

„Im Zuge der polizeilichen Erhebungen ergaben sich aufgrund der Spurenlage Hinweise darauf, dass möglicherweise ein weiteres Fahrzeug am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnte“, heißt es vonseiten der Polizei. Schließlich kam der Verdacht auf, dass Angehörige des Verletzten nach dem Unfall einen Fahrzeugtausch vorgenommen hatten, um die tatsächlichen Umstände des Unfallgeschehens sowie das Fehlen einer erforderlichen Lenkberechtigung zu verschleiern. Der 17-Jährige dürfte wohl doch nicht mit seinem Moped, sondern mit einem Motorrad unterwegs gewesen sein.