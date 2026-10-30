102-jähriger Kärntner aus Bach gerettet

Gerade noch Glück hatte ein 102 Jahre alter Bewohner eines Altenwohnheimes in Radenthein (Knt). Der Mann wurde Donnerstagnachmittag in einer groß angelegten Suchaktion gesucht. Stunden später hörte eine Anrainerin seine Hilferufe. Er war in einen Bach gerutscht!
Der 102-Jährige dürfte am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Gegen 17 Uhr alarmierte die Heimleitung seines Altenwohnheims in Radenthein die Polizei, nachdem er seit 15 Uhr nicht mehr gesehen worden war. „In der Folge wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Radenthein-Nockberge, der Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Untertweng und Feld am See sowie weiterer Einsatzkräfte eingeleitet. Die Suche erstreckte sich über das Stadtgebiet von Radenthein und dessen Randgebiete bis in den Bereich Erdmannsiedlung“, heißt es von Seiten der Polizei.
Stunden später, gegen 19 Uhr, hörte eine Frau nahe ihres Wohnhauses Hilfeschreie. Der Gesuchte dürfte am südlichen Ufer des Riegerbaches im Bereich der Villacherstraße in der Dunkelheit die Orientierung verloren haben und den Bach gerutscht sein. Er befand sich bis zum Bauch im Wasser und hielt sich an einem Ast fest. Aufgrund seiner bereits fortgeschrittenen Schwäche konnte er den Bach nicht mehr selbstständig verlassen.
Beamte bargen den Senioren, der sich zum Glück nur leicht verletzt hatte. An der Suchaktion waren die Bergrettung Radenthein-Nockberge mit 13 Einsatzkräften sowie die Freiwilligen Feuerwehren Radenthein mit 16, Untertweng mit 14 und Feld am See mit 20 Einsatzkräften beteiligt. Zudem unterstützten weitere Such- und Rettungskräfte den Einsatz.
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