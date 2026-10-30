102-jähriger Kärntner aus Bach gerettet

Der 102-Jährige dürfte am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Gegen 17 Uhr alarmierte die Heimleitung seines Altenwohnheims in Radenthein die Polizei, nachdem er seit 15 Uhr nicht mehr gesehen worden war. „In der Folge wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Radenthein-Nockberge, der Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Untertweng und Feld am See sowie weiterer Einsatzkräfte eingeleitet. Die Suche erstreckte sich über das Stadtgebiet von Radenthein und dessen Randgebiete bis in den Bereich Erdmannsiedlung“, heißt es von Seiten der Polizei.