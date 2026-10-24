Horst Kasper: „PHP-Sicherheitslücke ist Weckruf“

Einsatz in den Nachtstunden

Dass größere Schäden verhindert werden konnten, sei dem schnellen Eingreifen der IT-Fachkräfte zu verdanken. „Die vergangenen Tage haben deutlich gezeigt, wie unverzichtbar IT-Spezialisten und Cybersecurity-Experten für unsere Betriebe sind. Mit raschem Handeln, gezielten Sicherheitsupdates und vielen Nachtstunden tragen sie entscheidend dazu bei, größere Schäden und Betriebsausfälle zu verhindern.“