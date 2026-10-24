Horst Kasper: „PHP-Sicherheitslücke ist Weckruf“

Aktuelle Sicherheitsvorfälle und die jüngsten Sicherheitslücken im Zusammenhang mit PHP verlangen auch Vorarlberger Unternehmen alles ab. Laut IT-Security-Experte Horst Kasper verdeutlichen die Vorfälle die zentrale Bedeutung professioneller IT-Betreuung: Rasches Handeln, aktuelle Systeme und kurze Reaktionszeiten seien jetzt entscheidend.
Durch Künstliche Intelligenz können Schwachstellen schneller erkannt und Angriffsszenarien effizienter getestet werden. „Künstliche Intelligenz verändert die Bedrohungslage – regionale IT-Spezialisten werden für die Sicherheit der Vorarlberger Wirtschaft immer wichtiger“, betont Kasper, Spartenobmann-Stellvertreter bei der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Für Unternehmen steigen damit die Anforderungen, IT-Systeme laufend zu überprüfen und Updates zeitnah einzuspielen.
Einsatz in den Nachtstunden
Dass größere Schäden verhindert werden konnten, sei dem schnellen Eingreifen der IT-Fachkräfte zu verdanken. „Die vergangenen Tage haben deutlich gezeigt, wie unverzichtbar IT-Spezialisten und Cybersecurity-Experten für unsere Betriebe sind. Mit raschem Handeln, gezielten Sicherheitsupdates und vielen Nachtstunden tragen sie entscheidend dazu bei, größere Schäden und Betriebsausfälle zu verhindern.“
Regionale IT-Betreuung als Notwendigkeit
Fachwissen, persönliche Ansprechpartner und kurze Reaktionszeiten stärken die Handlungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. „Professionelle IT-Betreuung und Cybersicherheit sind eine notwendige Investition in die Stabilität und Zukunft unserer Betriebe“, betont der Experte.
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