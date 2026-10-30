Austro-KI-Genie: „KI könnte bald Krebs besiegen“

KI-Agenten organisieren Arbeitsabläufe, schreiben Programme und könnten künftig sogar bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen. Doch wie groß sind die Chancen tatsächlich – und wo liegen die Gefahren der Technologie? In der neuen Folge von „Message Macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann darüber mit dem österreichischen KI-Pionier Peter Steinberger, dessen KI-Agent OpenClaw weltweit für Aufsehen sorgte. Der Tech-Experte erklärt außerdem, weshalb Europa mehr entwickeln statt regulieren sollte und warum die Angst der Menschen vor Künstlicher Intelligenz noch zu einem großen Problem werden könnte.