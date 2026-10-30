Hacker im Besitz von etlichen Kreditkartendaten

An etliche Kreditkartendaten gelangten Hacker durch einen Angriff auf eine Softwarefirma im Tiroler Bezirk Schwaz. Ins Visier genommen hatten die Cyberkriminellen eine Web-Applikation, mit der Buchungen für Tourismusbetriebe in diversen Ländern abgewickelt werden.
Ereignet hat sich der Hackerangriff laut Exekutive zwischen dem 17. und 28. Oktober. „Die bisher unbekannten Täter führten einen Angriff auf eine Web-Applikation einer Softwarefirma im Bezirk Schwaz aus“, heißt es von den Ermittlern. Da über die Anwendung Buchungen für Tourismusbetriebe in mehreren Ländern abgewickelt werden, gelangten die Cyberkriminellen an zahlreiche Kundendaten.
Zahlreiche Meldungen von Opfern
„Beim Supportdienst langten bereits Meldungen ein, wonach die Täter die Kunden über einen Messenger-Dienst kontaktierten und Buchungsbestätigungen durch Anklicken eines Links verlangten.“ Durch das Bestätigen der Buchung über den gefährlichen Link wurden im Hintergrund in weiterer Folge Kreditkartendaten abgefragt.
Wie viel Schaden die Kriminellen durch ihren Angriff anrichteten, ist noch unklar.
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