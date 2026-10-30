Hacker im Besitz von etlichen Kreditkartendaten

Ereignet hat sich der Hackerangriff laut Exekutive zwischen dem 17. und 28. Oktober. „Die bisher unbekannten Täter führten einen Angriff auf eine Web-Applikation einer Softwarefirma im Bezirk Schwaz aus“, heißt es von den Ermittlern. Da über die Anwendung Buchungen für Tourismusbetriebe in mehreren Ländern abgewickelt werden, gelangten die Cyberkriminellen an zahlreiche Kundendaten.