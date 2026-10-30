Der wahre Star des Tennis-Spektakels in Wien

Weil das Team rund um Organisator Herwig Straka das Turnier in jahrelanger Kleinarbeit auf eine neue Ebene hob. Ein elitäres Feld mit Top-Niveau, Entertainment für die ganze Familie, ein VIP-Klub mit 32 Essensständen, selbst das verstaubte Image der in die Jahre gekommenen Beton-Katakomben wurde mit Dekorationen, Lichtspielen und Kulinarik kaschiert. Dabei zu sein, ist alles. Wer ein Ticket bekommt, fühlt sich fast schon privilegiert. Eine schönere Auszeichnung für ein Sportevent gibt es kaum.