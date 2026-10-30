Massiver Hackerangriff auf Krypto-Börse Binance

Kurse von Krytpowährungen gefallen

Die Auswirkungen des Hackerangriffs waren am Freitag im frühen asiatischen Handel sofort zu spüren. Der Bitcoin fiel um rund zwei Prozent auf ein Sechs-Wochen-Tief von 77.646 Dollar und der Ether um rund zwei Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 2238,76 Dollar. Der BNB-Token, mit dem Gebühren bei Binance bezahlt werden können, fiel in den vergangenen 24 Stunden um mehr als acht Prozent. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase Global gaben um 4,8 Prozent nach.