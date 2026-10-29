Social-Media-Nutzer rufen zu Ausschreitungen auf

Allerdings warnen die deutschen Sicherheitsbehörden vor einer Unterwanderung durch extremistische Kräfte. Zudem gibt es Kritik an der intransparenten Organisation. Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) geht derzeit nicht davon aus, dass die für Samstag angekündigten Jugendproteste so gewalttätig verlaufen wie in Frankreich. Die Mobilisierungsaufrufe in sozialen Medien distanzierten sich von den gewaltsamen Ausschreitungen in anderen Ländern, hieß es. Verschiedene deutsche Wirtschaftsverbände warnten in einem Brief an Innenminister Alexander Dobrindt vor negativen Auswirkungen auf die Innenstädte und den Einzelhandel.