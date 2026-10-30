„Diese Stadt lebt den Verein“

„Eine richtig unglückliche Niederlage“, knirscht Muhamedbegovic, „aber das zieht sich bis jetzt so durch die Saison. Ich bin davon überzeugt, dass mehr drin ist, wenn wir unser volles Leistungspotenzial ausschöpfen!“ Gelingen soll das mit der unbändigen Unterstützung des „K-Block“, also der Dresdner Kurve. Egal ob Sieg, Remis oder Niederlage – die Fans stehen immer hinter der Mannschaft. „90 Minuten lang voller Support – das habe ich so noch nie erlebt“, schwärmt der Legionär von seiner neuen Heimat. „Die Stadt lebt den Verein, Dynamo ist für die Leute hier das Allergrößte!“