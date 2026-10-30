Genug! Der GAK braucht kein weiteres „Veilchen“

Das sieht schmerzhaft aus! Hat da etwa einer der beiden Klitschko-Brüder zugeschlagen? „Haha nein, zum Glück nicht“, schmunzelt Verteidiger Yannick Oberleitner. „Im Spiel bei WSG Tirol habe ich einen Tritt gegen den Kopf bekommen.“ Eine leichte Gehirnerschütterung sowie ein kräftiges Veilchen waren die Folge. „Mittlerweile ist es besser, ich habe keine Schmerzen mehr.“