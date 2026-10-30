Genug! Der GAK braucht kein weiteres „Veilchen“

Die Cup-Blamage gegen Altach ist abgehakt, am Freitag empfängt der GAK die Hartberger zum Steirer-Duell. Die letzten Partien haben nicht nur bei Yannick Oberleitner Spuren hinterlassen. Persönlich läuft es für den deutschen Verteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, jedoch gut. Auch, wenn ihn eine Sache stört.
Das sieht schmerzhaft aus! Hat da etwa einer der beiden Klitschko-Brüder zugeschlagen? „Haha nein, zum Glück nicht“, schmunzelt Verteidiger Yannick Oberleitner. „Im Spiel bei WSG Tirol habe ich einen Tritt gegen den Kopf bekommen.“ Eine leichte Gehirnerschütterung sowie ein kräftiges Veilchen waren die Folge. „Mittlerweile ist es besser, ich habe keine Schmerzen mehr.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.