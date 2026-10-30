Weltrekord! 144 Meter zwischen zwei Gondeln

144 Meter Highline, bis zu 150 Meter über dem Boden und nur 25 Millimeter breit: Der Tiroler Slackliner Florian Zoller hat am TOP EXPRESS in Gurgl eine Highline zwischen zwei freischwebenden Gondeln erfolgreich überquert und damit einen Weltrekord aufgestellt. Die spektakulären Bilder gibt‘s oben im Video!