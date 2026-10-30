Für die große „Fiesta“ ist schon alles angerichtet

Mercedes-Boss Toto Wolff hält vor dem Showdown am Sonntag den Ball bewusst flach. Indes urteilt Max Verstappen, der zuletzt heftige Kritik bei Red Bull übte, jetzt überlegter. Um Lokalmatador Sergio Perez und Bald-Weltmeister Kimi Antonelli herrscht ungebrochene Euphorie.
Die Formel 1 ist zum absoluten Showdown in Mexico City angekommen – und das gleich mit einer riesigen „Fiesta Mexicana“ am „Ángel de Independencia“ auf der Reforma. Zig-Tausende Fans haben sich bei Sonnenaufgang an der berühmtesten Straße Mexikos eingefunden, um ihrem Helden Sergio Perez, der am Sonntag seinen 300. Grand Prix bestreitet, einen gebührenden Empfang zu bereiten.
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