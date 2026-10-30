Für die große „Fiesta“ ist schon alles angerichtet

Die Formel 1 ist zum absoluten Showdown in Mexico City angekommen – und das gleich mit einer riesigen „Fiesta Mexicana“ am „Ángel de Independencia“ auf der Reforma. Zig-Tausende Fans haben sich bei Sonnenaufgang an der berühmtesten Straße Mexikos eingefunden, um ihrem Helden Sergio Perez, der am Sonntag seinen 300. Grand Prix bestreitet, einen gebührenden Empfang zu bereiten.