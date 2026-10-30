Mega-Coup am Katschberg könnte zu Cold Case werden

Konten-Öffnung beantragt

Um bei den kniffligen Ermittlungen voranzukommen, wurde von der Staatsanwaltschaft die Öffnung der Konten der beiden beantragt, um herauszufinden, ob auffällige Einzahlungen getätigt worden sind. Doch dieser Antrag wurde von dem Haft- und Rechtsschutzrichter nicht bewilligt. „Darauf haben wir eine Beschwerde eingebracht. Sollte diese nicht durchgehen, könnte das Verfahren gegen unbekannte Täter abgebrochen werden“, so Kitz.