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100.000 Euro geklaut

Mega-Coup am Katschberg könnte zu Cold Case werden

Kärnten
30.10.2026 07:00
Aus dem Gebäude des Tourismusbüros am Katschberg wurden 100.000 Euro geklaut.
Aus dem Gebäude des Tourismusbüros am Katschberg wurden 100.000 Euro geklaut.(Bild: Tourismusbüro Katschberg)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

100.000 Euro wurden aus dem Gebäude des Katschberger Tourismusbüros kurz vor Weihnachten 2025 geklaut. Die Ermittlungen erweisen sich als mühevoll, es gibt auch Tatverdächtige. Doch die Einstellung droht.

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Beinahe ein Jahr ist vergangen, als sich Täter kurz vor Weihnachten Zugang zu den Räumlichkeiten des Katschberger Tourismusbüros verschafften und 100.000 Euro aus einem Tresor erbeuten konnten.

Und bis heute sind die Täter auf freiem Fuß und die Einnahmen vom Katschberger Adventweg sind nach wie vor spurlos verschwunden, wir haben mehrfach berichtet.

Wie Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt, stehen mehrere Angestellte im Verdacht, den Coup begangen zu haben. „Gegen zwei – es handelt sich um eine Frau und einen Mann – hat sich der Tatverdacht jedoch erhärtet“, so Kitz.

Konten-Öffnung beantragt
Um bei den kniffligen Ermittlungen voranzukommen, wurde von der Staatsanwaltschaft die Öffnung der Konten der beiden beantragt, um herauszufinden, ob auffällige Einzahlungen getätigt worden sind. Doch dieser Antrag wurde von dem Haft- und Rechtsschutzrichter nicht bewilligt. „Darauf haben wir eine Beschwerde eingebracht. Sollte diese nicht durchgehen, könnte das Verfahren gegen unbekannte Täter abgebrochen werden“, so Kitz.

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