Mega-Coup am Katschberg könnte zu Cold Case werden

100.000 Euro wurden aus dem Gebäude des Katschberger Tourismusbüros kurz vor Weihnachten 2025 geklaut. Die Ermittlungen erweisen sich als mühevoll, es gibt auch Tatverdächtige. Doch die Einstellung droht.
Beinahe ein Jahr ist vergangen, als sich Täter kurz vor Weihnachten Zugang zu den Räumlichkeiten des Katschberger Tourismusbüros verschafften und 100.000 Euro aus einem Tresor erbeuten konnten.
Und bis heute sind die Täter auf freiem Fuß und die Einnahmen vom Katschberger Adventweg sind nach wie vor spurlos verschwunden, wir haben mehrfach berichtet.
Wie Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt, stehen mehrere Angestellte im Verdacht, den Coup begangen zu haben. „Gegen zwei – es handelt sich um eine Frau und einen Mann – hat sich der Tatverdacht jedoch erhärtet“, so Kitz.
Konten-Öffnung beantragt
Um bei den kniffligen Ermittlungen voranzukommen, wurde von der Staatsanwaltschaft die Öffnung der Konten der beiden beantragt, um herauszufinden, ob auffällige Einzahlungen getätigt worden sind. Doch dieser Antrag wurde von dem Haft- und Rechtsschutzrichter nicht bewilligt. „Darauf haben wir eine Beschwerde eingebracht. Sollte diese nicht durchgehen, könnte das Verfahren gegen unbekannte Täter abgebrochen werden“, so Kitz.
„Auch die ausgewerteten DNA-Spuren haben kein Licht ins Dunkel gebracht“, heißt es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.