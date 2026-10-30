„Niveau ist durchwachsener und sicher gesunken!“

In der Regionalliga Süd steht in Kärnten die letzte Runde im Herbst an. Theoretisch könnten die ersten vier Teams punktgleich abschließen. In die 2. Liga will nur Austria Klagenfurt aufsteigen. Dafür braucht es im Frühjahr mindestens Platz zwei. Die Verteilung der ÖFB-Cup-Plätze ist auch von den Klagenfurtern abhängig.