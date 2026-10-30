„Niveau ist durchwachsener und sicher gesunken!“

In der Regionalliga Süd steht in Kärnten die letzte Runde im Herbst an. Theoretisch könnten die ersten vier Teams punktgleich abschließen. In die 2. Liga will nur Austria Klagenfurt aufsteigen. Dafür braucht es im Frühjahr mindestens Platz zwei. Die Verteilung der ÖFB-Cup-Plätze ist auch von den Klagenfurtern abhängig.
Abschluss der Herbstsaison in der Regionalliga Süd! Und in Kärnten geht es nicht mehr um viel: Velden reicht gegen die WAC Amateure ein Punkt, um den Herbst als Erster abzuschließen. „Auch wenn es relativ unbedeutend ist, wollen wir weiterhin vorne bleiben“, sagt Velden-Coach Marcel Kuster.
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