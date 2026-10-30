Überraschender Abgang von Formel-1-Urgestein

Nach 39 Jahren ist Schluss: Formel-1-Urgestein Beat Zehnder verlässt überraschend Audi!
Der langjährige Teammanager Beat Zehnder verabschiedet sich Ende Dezember 2026 im Zuge einer Umstrukturierung beim deutschen Rennstall. Dies wurde vor dem Rennen in Mexiko an diesem Wochenende mitgeteilt.
Zehnder war 1988 zu Sauber gekommen. Kurz nach dem Formel-1-Einstieg 1993 wurde er dort Teammanager und war bei 601 Grand Prix in Serie dabei. Zuletzt füllte der 60-Jährige die Rolle als sogenannter Director of Signature Programs and Operations aus.
„Beat war ein Mentor“
Audi hatte für seinen Einstieg in die Formel 1 in dieser Saison das Schweizer Sauber-Team übernommen. Der Rennstall bedankte sich bei Zehnder „für 39 Jahre herausragender Arbeit“. Nachsatz: „Er war ein Mentor für Hunderte Teammitglieder und Fahrer!“
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