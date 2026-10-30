So krönt sich Antonelli in Mexiko zum Weltmeister

Jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten – ein Titel, den sich Mercedes-Pilot Kimi Antonelli vielleicht schon am Sonntag in den Lebenslauf schreiben darf. Das sind die Voraussetzungen ...
Antonelli wird am Sonntag am Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt Weltmeister, wenn ...
Antonelli führt die Fahrer-Wertung mit 365 Zählern an, sein Vorsprung auf Russell beträgt 123, der auf Hamilton 124 Punkte. Bei fünf verbleibenden Rennen deutet alles darauf hin, dass sich der Italiener bereits am Sonntag zum Champion krönt. Mit 20 Jahren, zwei Monaten und sieben Tagen wäre Antonelli damit der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Sebastian Vettel war bei seinem Triumph 2010 mit 23 Jahren, vier Monaten und elf Tagen ganze vier Jahre älter.
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