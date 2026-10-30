Austrias Derby-Experte sitzt auf der Trainerbank

Als sein Handy am Samstagabend läutete, Neo-Trainer Max Uhlig auf der anderen Leitung durchklingelte, war er überrascht, aber sofort bereit. „Die Zeit ist sehr turbulent. Gar keine Frage! Aber wenn mein Herzensklub mich braucht, dann habe ich keine Sekunde überlegen müssen“, meint Alexander Grünwald. Der vom Talentecoach in Favoriten zurück zur „Ersten“ bei der Austria kehrte, nun als „Co“ durch seine wertvolle Erfahrung als Spieler mithelfen soll, das sinkende Schiff am Verteilerkreis wieder auf Kurs zu bringen.