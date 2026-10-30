Derby-Schwung soll beim Meister in Vöslau helfen

„Vöslau ist der amtierende Meister, von daher sind sie sicher der Favorit. Aber wir haben die Einstellung, dass wir jedes Spiel gewinnen können“, weiß Bregenz-Goalie Berin Brkic, „es ist eine lange Anreise von über sechs Stunden im Bus. Das hat sich bisher immer auf unser Spiel ausgewirkt – vor allem in der ersten Halbzeit. Aber wir wollen das vergessen und 100 Prozent geben, dann wird das Ergebnis kommen, davon bin ich überzeugt.“