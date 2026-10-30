Derby-Schwung soll beim Meister in Vöslau helfen

Der Rekordmeister gastiert beim aktuellen Meister! Bregenz Handball reist zu den JAGS Vöslau und will dort nach dem Derbysieg zuletzt gegen den Lokalrivalen Hard nachlegen. In der Tabelle liegen die Festspielstädter vor den Niederösterreichern – die Favoritenrolle wollen sie aber dennoch nicht haben.
Der 35:34-Derbysieg zuletzt gegen den HC Hard soll nicht der letzte Höhepunkt für Bregenz Handball im Oktober bleiben. Heute (18.30) gastiert der Rekordmeister der HLA-Meisterliga beim amtierenden Meister JAGS Vöslau – und auch dort wollen Coach Julian Rauch und seine Mannschaft, die nach acht Spielen mit vier Siegen, einem Remis und drei Niederlagen auf Tabellenplatz vier liegt, im Schwung bleiben.
„Vöslau ist der amtierende Meister, von daher sind sie sicher der Favorit. Aber wir haben die Einstellung, dass wir jedes Spiel gewinnen können“, weiß Bregenz-Goalie Berin Brkic, „es ist eine lange Anreise von über sechs Stunden im Bus. Das hat sich bisher immer auf unser Spiel ausgewirkt – vor allem in der ersten Halbzeit. Aber wir wollen das vergessen und 100 Prozent geben, dann wird das Ergebnis kommen, davon bin ich überzeugt.“
Zu Gast bei der „Krone“
Schon im Vorfeld der Partie war Bregenz Handball Geschäftsführer Björn Tyrner zu Gast bei der „Krone“ – ausgestrahlt wird der Talk mit dem sympathischen Ex-Profi morgen (8.10 Uhr) und am Sonntag (18.25) auf krone.tv und auf Abruf auf sportkrone.at.
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