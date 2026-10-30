Besondere Ehre! Felix Gall für Velo d’Or nominiert

Der bei zwei Grand Tours auf das Podium gekommene Felix Gall gehört erstmals zu den zehn Nominierten für den Velo d‘Or der französischen Sportzeitung L‘Equipe als Weltradsportler des Jahres. Favoriten für die Auszeichnung am 29. November sind aber andere. Allen voran der bereits dreimal ausgezeichnete Tadej Pogacar. Der Slowene gewann heuer zum fünften Mal die Tour de France sowie die großen Eintagesklassiker Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich.