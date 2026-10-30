Besondere Ehre! Felix Gall für Velo d’Or nominiert

Der bei zwei Grand Tours auf das Podium gekommene Felix Gall gehört erstmals zu den zehn Nominierten für den Velo d‘Or der französischen Sportzeitung L‘Equipe als Weltradsportler des Jahres. Favoriten für die Auszeichnung am 29. November sind aber andere. Allen voran der bereits dreimal ausgezeichnete Tadej Pogacar. Der Slowene gewann heuer zum fünften Mal die Tour de France sowie die großen Eintagesklassiker Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Bei der Vuelta a Espana im Spätsommer schied Pogacar klar in Führung liegend mit Sturzverletzungen aus. Gall kam bei der Spanien-Rundfahrt auf Platz drei. Beim Giro d‘Italia im Mai war der Osttiroler hinter Jonas Vingegaard sogar Zweiter geworden. Für seine bisher beste Saison wurde Gall unlängst zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt.
Zu den Velo d‘Or-Nominierten zählen auch Zeitfahrdominator Remco Evenepoel (BEL), Weltmeister Brandon McNulty (USA), Jungstar Paul Seixas (FRA), Vuelta-Gewinner Enric Mas (ESP) und Vingegaard (DEN). Große Favoritin für die Auszeichnung bei den Frauen ist Tour- und Giro-Siegerin Demi Vollering, die Niederländerin holte heuer auch WM- und EM-Gold.
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