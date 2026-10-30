Hier kostet das volle Einkaufswagerl fast nichts

Während viele beim Einkauf jeden Euro zweimal umdrehen müssen, gibt es in Ansfelden (Linz-Land) einen Ort, an dem die Preise für ungläubiges Staunen sorgen. Hinter dem ungewöhnlichen Konzept steckt ein Oberösterreicher mit einer Mission.
„Ich bin seit 40 Jahren im Lebensmittelhandel tätig“, sagt Hermann Kaiser und zeigt auf die gut gefüllten Regale in seinem Lebensmittel-Outlet in Ansfelden. Die Idee für sein Geschäft ist ihm nicht erst gestern gekommen. Jahrelang belieferte er Händler in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark mit Überschusswaren. Ende März eröffnete er in einer 160 Quadratmeter großen Lagerhalle sein eigenes Outlet.
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