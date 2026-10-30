Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Lebensmittel-Outlet

Hier kostet das volle Einkaufswagerl fast nichts

Oberösterreich
30.10.2026 11:20
Kaiser in seinem Lebensmittel-Outlet in Ansfelden (Oberösterreich). Bei ihm gibt es Obst, ...
Kaiser in seinem Lebensmittel-Outlet in Ansfelden (Oberösterreich). Bei ihm gibt es Obst, Gemüse, Joghurt und Fleisch zu günstigen Preisen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Während viele beim Einkauf jeden Euro zweimal umdrehen müssen, gibt es in Ansfelden (Linz-Land) einen Ort, an dem die Preise für ungläubiges Staunen sorgen. Hinter dem ungewöhnlichen Konzept steckt ein Oberösterreicher mit einer Mission.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin seit 40 Jahren im Lebensmittelhandel tätig“, sagt Hermann Kaiser und zeigt auf die gut gefüllten Regale in seinem Lebensmittel-Outlet in Ansfelden. Die Idee für sein Geschäft ist ihm nicht erst gestern gekommen. Jahrelang belieferte er Händler in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark mit Überschusswaren. Ende März eröffnete er in einer 160 Quadratmeter großen Lagerhalle sein eigenes Outlet.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.10.2026 11:20
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.881 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
112.223 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
97.244 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1464 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Lebensmittel-Outlet
Hier kostet das volle Einkaufswagerl fast nichts
Voreilig begonnen
Neu gebautem Spielplatz droht bereits der Abriss
Krone Plus Logo
Ministerin Holzleitner
Unis: „Nicht jede Stelle muss nachbesetzt werden“
Krone Plus Logo
OÖ-Wahl 2027
KPÖ träumt von Erfolg: Professor sieht Problem
Ein Vogel starb
38-Jähriger soll acht Papageien ausgesetzt haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf