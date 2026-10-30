Hohe Rauchsäule: Wohnhaus brennt am Wolfgangsee

Zwischen Strobl und St. Gilgen am Wolfgangsee steht ein Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehren der Umgebung rückten am Freitag kurz nach 11.30 Uhr im Eiltempo zum Brand der zweithöchsten Alarmstufe aus. Rauch war weithin zu sehen und sogar vom anderen Ufer des Wolfgangsees deutlich zu erkennen.