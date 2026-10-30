Frische Kräfte für den großen Hit in Liebenau

Nach dem verlorenen 3:4-Overtime-Krimi in Budapest wollen die 99ers im Kärnten-Doppel daheim eine Reaktion zeigen – und mit möglichst vielen Punkten ins dringend benötigte November-Break gehen. Gegen Erzfeind KAC wird der Bunker heute voll sein, nur noch Restkarten sind zu haben, Sonntag kommt dann Villach.