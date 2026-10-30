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Klum startete im sexy Dress Halloween-Countdown

Society International
30.10.2026 11:25
Heidi Klum startete den Halloween-Countdown – und Tochter Leni feierte mit!
Heidi Klum startete den Halloween-Countdown – und Tochter Leni feierte mit!(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der Countdown läuft – und Heidi Klum hat ihre Freunde und Fans schon mal auf ihre große Halloween-Sause eingestimmt. Und das stilecht im orangen Tüllkleid mit Mega-Beinschlitz!

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Am Samstag ist es wieder so weit: Dann feiert Heidi Klum ihre allerliebste Party – ihre alljährliche Halloween-Sause. Doch vor dem schaurigen Fest wurde am Donnerstag bei einer Warm-up-Party in New York schon mal vorgeglüht.

Kleid mit XXL-Beinschlitz
Und schon da ließ es Klum krachen, vor allem, was ihren Look angeht! Denn im kürbis-orangen Tüllkleid machte die 53-Jährige ein Wahnsinns-Figur. Und das lag nicht nur an dem extralangen Beinschlitz, sondern auch an den schwarzen Overknee-Stiefeln. 

Heidi Klum ist nicht umsonst die „Queen of Halloween“: Die 53-Jährige weiß einfach, wie man sich ...
Heidi Klum ist nicht umsonst die „Queen of Halloween“: Die 53-Jährige weiß einfach, wie man sich zum schaurigen Fest am besten in Szene setzt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)

Die Party im Restaurant „Crazy Pizza“ in New York ließ sich natürlich niemand entgehen. Nicht nur Heidis Kids Leni, Johan und Henry schauten vorbei, auch Hollywood-Beauty Sofia Vergara, Lindsey Vonn oder Designer Christian Siriano feierten mit.

Heidi Klum kuschelte mit Leni Klum.
Heidi Klum kuschelte mit Leni Klum.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)
Auch ihre Söhne Johan und Henry feierten mit.
Auch ihre Söhne Johan und Henry feierten mit.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)
Hollywood-Beauty Sofia Vergara schaute auch vorbei.
Hollywood-Beauty Sofia Vergara schaute auch vorbei.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)

So etwas haben Fans „noch nie gesehen“
Im Gespräch mit der „Bild“ ließ sich Klum dann auch noch ein paar Infos zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm entlocken. Auf Instagram hatte die Model-Schönheit in den vergangenen Tagen ja den einen oder anderen Hinweis gegeben. „Ich gebe dir die Hand drauf, dass du so etwas noch nie gesehen hast!“, erklärte sie jetzt.

Und setzte nach: „Ich versuche, mit meinem Körper in eine Form hineinzugehen, in die normalerweise kein menschlicher Körper hineinpasst.“

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Die Vorfreude darauf, das gruselige Geheimnis zu lüften, ist bei Klum jedenfalls riesig. „Neben Weihnachten und meinem Hochzeitstag ist Halloween für mich der schönste Tag des Jahres!“, jubelte sie.

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