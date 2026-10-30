Klum startete im sexy Dress Halloween-Countdown

Der Countdown läuft – und Heidi Klum hat ihre Freunde und Fans schon mal auf ihre große Halloween-Sause eingestimmt. Und das stilecht im orangen Tüllkleid mit Mega-Beinschlitz!
Am Samstag ist es wieder so weit: Dann feiert Heidi Klum ihre allerliebste Party – ihre alljährliche Halloween-Sause. Doch vor dem schaurigen Fest wurde am Donnerstag bei einer Warm-up-Party in New York schon mal vorgeglüht.
Kleid mit XXL-Beinschlitz
Und schon da ließ es Klum krachen, vor allem, was ihren Look angeht! Denn im kürbis-orangen Tüllkleid machte die 53-Jährige ein Wahnsinns-Figur. Und das lag nicht nur an dem extralangen Beinschlitz, sondern auch an den schwarzen Overknee-Stiefeln.
Die Party im Restaurant „Crazy Pizza“ in New York ließ sich natürlich niemand entgehen. Nicht nur Heidis Kids Leni, Johan und Henry schauten vorbei, auch Hollywood-Beauty Sofia Vergara, Lindsey Vonn oder Designer Christian Siriano feierten mit.
So etwas haben Fans „noch nie gesehen“
Im Gespräch mit der „Bild“ ließ sich Klum dann auch noch ein paar Infos zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm entlocken. Auf Instagram hatte die Model-Schönheit in den vergangenen Tagen ja den einen oder anderen Hinweis gegeben. „Ich gebe dir die Hand drauf, dass du so etwas noch nie gesehen hast!“, erklärte sie jetzt.
Und setzte nach: „Ich versuche, mit meinem Körper in eine Form hineinzugehen, in die normalerweise kein menschlicher Körper hineinpasst.“
Die Vorfreude darauf, das gruselige Geheimnis zu lüften, ist bei Klum jedenfalls riesig. „Neben Weihnachten und meinem Hochzeitstag ist Halloween für mich der schönste Tag des Jahres!“, jubelte sie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.