Klum startete im sexy Dress Halloween-Countdown

So etwas haben Fans „noch nie gesehen“

Im Gespräch mit der „Bild“ ließ sich Klum dann auch noch ein paar Infos zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm entlocken. Auf Instagram hatte die Model-Schönheit in den vergangenen Tagen ja den einen oder anderen Hinweis gegeben. „Ich gebe dir die Hand drauf, dass du so etwas noch nie gesehen hast!“, erklärte sie jetzt.