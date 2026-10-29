„Odyssee“: Spott und Kritik für Musks KI-Version

Kritik an Darstellung von Helena

Die antike Dichtung von Homer in der „Odyssee“ ist allerdings kein historischer Bericht. Das Epos handelt unter anderem von Zauberei, Zyklopen und Sirenen. Was Musk unter historisch korrekter Darstellung versteht, ließ er in seinem Post offen. Er hatte aber bereits kritisiert, dass im Nolan-Film die Rolle der mythischen Figur der Helena „in einem grundlegenden Werk der europäischen Literatur“ von einer schwarzen Frau (Lupita Nyong‘o) gespielt werde.