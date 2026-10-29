Pariser Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre

Ausgehverbot galt seit 19. Oktober

Die Pariser Polizeipräfektur hatte das Ausgehverbot seit dem 19. Oktober verhängt. Es galt seitdem täglich von 23 Uhr bis 6 Uhr. Am Montag war die Ausgangssperre verlängert worden. Sie betraf zu diesem Zeitpunkt jedoch nur noch die Place de la République. Ursprünglich sollte sie noch bis Donnerstagmorgen gelten.