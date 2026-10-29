Flydubai-Pilot für Rettung von Passagieren geehrt

Pilot noch von Angriff gezeichnet

Die Wunden des Piloten sind nach dem Vorfall noch immer nicht geheilt: Seinen linken Arm trug er bei der Zeremonie in einer Schlinge, seine Hand war verbunden. Zudem ist zu erkennen, dass seine Haare am Hinterkopf deutlich kürzer sind, weil sie gerade erst nachgewachsen sind. Nach dem Angriff war er im Krankenhaus mit Kopfverband zu sehen.