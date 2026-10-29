Kremlherr Putin schmeichelt Elon Musk: „Ein Genie“

Putin: „Enger Austausch mit US-Partnern“

„Wie viele Einheiten hat er im All? Mehr als 5000. Und wir machen gerade erst unsere ersten Schritte“, sagte Putin. Er fügte hinzu: „Wir stehen in engem Austausch mit unseren amerikanischen Partnern, einschließlich Herrn Musk, denn es ist entscheidend, dass man sich im All nicht gegenseitig in die Quere kommt.“