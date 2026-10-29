Sparzinsen steigen – doch es gibt einen Haken

Auch für täglich fälliges Geld, auf das Sparer jederzeit zugreifen können, gibt es teilweise attraktive Angebote. Doch gerade hier ist Vorsicht geboten. Denn bei manchen Banken sinken die Zinsen bereits nach drei bis vier Monaten deutlich. Die AK empfiehlt deshalb, das Kleingedruckte genau zu lesen und insbesondere auf zeitliche Begrenzungen der Konditionen zu achten.