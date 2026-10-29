OMV mit Mega-Gewinn: „Positive Markteffekte“

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem 3. Quartal 2025 um 43 Prozent auf fast neun Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich fast auf 3,14 Euro. Im Jahresvergleich besonders stark hat sich das operative Ergebnis vor Sondereffekten in der Fuel-Sparte entwickelt mit einem Plus von 172 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. In der Energiesparte gab es eine Steigerung um 51 Prozent auf 936 Millionen Euro. Die Chemiesparte verzeichnete einen Rückgang um 72 Prozent auf 63 Milliarden Euro.