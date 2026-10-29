2025 gab es 730 Nebelunfälle in Österreich

2025: Extreme Werte bei Nebelunfällen

2025 war ein Jahr der Extreme: Österreichweit wurden 730 Nebelunfälle mit Personenschaden verzeichnet, dabei kamen laut Zahlen der Statistik Austria 17 Menschen ums Leben. Im Bundesländervergleich verzeichnete Niederösterreich im vergangenen Jahr mit 219 die meisten Nebelunfälle mit Personenschaden. Das sind mehr als doppelt so viele Unfälle wie 2024. Oberösterreich landet mit 168 Unfällen auf Platz zwei in der Statistik, dahinter die Steiermark mit 135 Nebelunfällen, ebenfalls mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. In Wien wurden mit 46 Unfällen im vergangenen Jahr viermal so viele registriert wie 2024.