Historischer Moment für Norwegens Ingrid Alexandra

Historischer Moment für Ingrid Alexandra! Norwegens Thronfolgerin hat ihren ersten Solo-Termin als Kronprinzessin absolviert. In ihrem Büro im Königsschloss empfing sie Vertreter der Solidaritätsaktion „Operasjon Dagsverk“ zu einer Audienz.
Die Tochter von König Haakon VIII. hat zwar bereits in der Vergangenheit allein Aufgaben für das Königshaus wahrgenommen, allerdings noch nie als Kronprinzessin. Diese Rolle hat sie seit dem Tod ihres Großvaters König Harald V. Ende August inne.
Der Palast veröffentlichte auf Instagram zwei Fotos von dem Termin. Sie zeigen Ingrid Alexandra inmitten der Jugendlichen und bei der Begrüßung ihrer Gäste. Die Thronfolgerin trug für ihren ersten Solo-Termin einen dunkelblauen Hosenanzug mit Mascherl und zeigte ihr strahlendes Lächeln:
„Ein starkes Symbol“
Ingrid Alexandra hat mittlerweile ihr Büro im Arkadensaal des Schlosses bezogen. Dieses gehörte zuvor ihrem Vater, König Haakon, wie Adels-Expertin Tove Taleesen gegenüber „Nettavisen“ unterstrich.
„Das wirklich Großartige ist, dass Ingrid Alexandra das Büro ihres Vaters im Palast übernommen hat!“, erklärte sie. Und weiter: „Die Tatsache, dass sie nun in den Arkadensaal einzieht, ist ein starkes Symbol dafür, dass sie nicht nur den Titel der Kronprinzessin übernommen hat, sondern auch dabei ist, ihren Platz als Thronfolgerin zu finden.“
Spenden für Ausbildungsprojekt
„Operasjon Dagsverk“ ist eine Aktion von Jugendlichen für Jugendliche, die an diesem Donnerstag stattfindet. Dabei sammeln Schülerinnen und Schüler in ganz Norwegen Spenden für ein Ausbildungsprojekt für junge Menschen in anderen Teilen der Welt.
In diesem Jahr kommen die Einnahmen nach Angaben des norwegischen Hofs der Arbeit junger Menschen für sichere und gerechtere Schulen in Südafrika zugute.
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