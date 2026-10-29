Historischer Moment für Norwegens Ingrid Alexandra

„Das wirklich Großartige ist, dass Ingrid Alexandra das Büro ihres Vaters im Palast übernommen hat!“, erklärte sie. Und weiter: „Die Tatsache, dass sie nun in den Arkadensaal einzieht, ist ein starkes Symbol dafür, dass sie nicht nur den Titel der Kronprinzessin übernommen hat, sondern auch dabei ist, ihren Platz als Thronfolgerin zu finden.“