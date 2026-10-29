Toronto feiert souveränen Sieg gegen Orlando

Nikola Jokic markierte beim 104:91 der Denver Nuggets auswärts gegen die New Orleans Pelicans das 200. Triple-Double seiner NBA-Karriere. Der Serbe verbuchte 21 Zähler, 13 Rebounds sowie zehn Assists. Er rückt Russell Westbrook immer näher, der in 209 Partien der regulären Saison dreifach zweistellig angeschrieben hat. Giannis Antetokounmpo feierte mit Miami Heat durch ein 129:117 bei den Atlanta Hawks im fünften Anlauf den ersten Sieg im Spieljahr. Der „Greek Freak“ hatte daran mit 24 Punkten und 18 Rebounds maßgeblichen Anteil. Bam Adebayo verbuchte ebenfalls 24 Zähler. Die Houston Rockets wahrten mit einem 132:100 bei den Milwaukee Bucks auch in der fünften Partie ihre „weiße Weste“. Die erste Niederlage setzte es mit 96:120 bei den Dallas Mavericks für Oklahoma City Thunder. Stephen Curry führte die Golden State Warriors mit 44 Punkten zu einem 119:114 bei den Minnesota Timberwolves.