EU blockiert wohl Österreichs Social-Media-Verbot

Neue Spielregeln und neue Begutachtungsphase

Das Verbot müsste an die Spielregeln des Kids Acts angeglichen – und auf nationaler Ebene neu begutachtet werden – das kann dauern. Die hierzulande angestrebte Altersgrenze von 14 Jahren könnte fallen – „ein gesetzliches Grundgerüst aus Brüssel mit nationaler Schwerpunktsetzung übrig bleiben“, vermutet ein Insider. An den Plänen für das Schulfach Medienkompetenz, das ab nächstem Schuljahr Einzug in die Klassen finden und die Schüler auf die sozialen Netzwerke vorbereiten soll, dürfte sich aber nichts ändern.