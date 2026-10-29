Kühbauer: „Schlimm wäre es aber gewesen, wenn …“

Der Erfolg im Cup-Derby „setzt Kräfte frei – auch wenn es Kräfte gekostet hat“, so Kühbauer. Die wird der LASK für die kommenden Aufgaben gegen die WSG und Slovan Bratislava brauchen. „Wenn du heute das Spiel verlierst, nach den letzten Wochen, dann ist es sehr schwer für den Kopf. Es war heute einfach hochverdient – aber Gott sei Dank haben wir es geschafft“, so Horvath.