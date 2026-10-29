Brewers gewinnen World Series – jetzt lange Pause?

Weder die Brewers noch die Rays hatten den wichtigsten Titel im Baseball zuvor jemals gewonnen. Die Brewers warteten seit ihrer Gründung vor 58 Jahren auf den Erfolg. 1982 verloren sie gegen die St. Louis Cardinals, die Rays stehen auch nach der dritten Teilnahme an der World Series mit leeren Händen da. Schon 2008 und 2020 hatte es Niederlagen gegeben. Die Stadt Milwaukee hat den Titel in der MLB allerdings schon einmal gefeiert. 1957 gewannen die Braves, die seit 1966 in Atlanta zu Hause sind.