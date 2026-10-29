Zverev gegen Griekspoor – heute LIVE

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open auf Tallon Griekspoor. Wir berichten live ab ca. 17.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Alexander Zverev hat am Dienstag in Wien gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der topgesetzte Deutsche wehrte in der 1. Runde des Stadthallen-Tennisturniers nach sensationeller Gegenwehr des hochtalentierten, 20-jährigen Spaniers Martin Landaluce vier Matchbälle ab und nutzte nach 3:05 Stunden seinen fünften zum 7:5,3:6,7:6(11) über den Weltranglisten-67. Bereits zuvor war Carlos Alcaraz mit einem 6:4,7:6(5) über den Russen Karen Chatschanow ins Turnier gestartet.
„Was für ein Spieler, ein Wahnsinn. Das ist sein erstes Jahr auf der Tour. Er hatte heute eine der besten Vorhände der Welt, hat kaum Fehler gemacht“, lobte Zverev seinen Gegner noch auf dem Platz und ergänzte: „Er hat mich zu meinem absoluten Limit gebracht.“ Und es war wohl eine der spannendsten Erstrunden-Partien der vergangenen Jahre in der Wiener Stadthalle. Die 9.800 Fans kamen voll auf ihre Kosten, denn der mit einer Wildcard versehene Landaluce zeigte im ersten Duell mit Zverev keinen Respekt und überzeugte mit sehr aggressivem Tennis.
An Nummer eins schon in Wien denkt er nicht
Zverev fehlt nun nur noch ein Sieg, um nicht nur seinen nächsten Meilenstein, sondern auch einen für das Traditionsturnier im 15. Bezirk zu schaffen. Zieht er ins Viertelfinale ein, kürt er sich erstmals zur Nummer eins der Welt, ein Umstand, der in Wien noch keinem Spieler gelungen ist. Eine andere Herangehensweise an dieses Turnier hat er deshalb aber nicht: „Tatsächlich denke ich darüber momentan wirklich nicht nach, weil ich weiß, dass es passieren wird. Ob es jetzt diese Woche oder die Woche danach passiert..., klar wäre es schön, es in Wien zu schaffen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.