Zverev gegen Griekspoor – heute LIVE

An Nummer eins schon in Wien denkt er nicht

Zverev fehlt nun nur noch ein Sieg, um nicht nur seinen nächsten Meilenstein, sondern auch einen für das Traditionsturnier im 15. Bezirk zu schaffen. Zieht er ins Viertelfinale ein, kürt er sich erstmals zur Nummer eins der Welt, ein Umstand, der in Wien noch keinem Spieler gelungen ist. Eine andere Herangehensweise an dieses Turnier hat er deshalb aber nicht: „Tatsächlich denke ich darüber momentan wirklich nicht nach, weil ich weiß, dass es passieren wird. Ob es jetzt diese Woche oder die Woche danach passiert..., klar wäre es schön, es in Wien zu schaffen.“