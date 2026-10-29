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Zverev gegen Griekspoor – heute LIVE

Tennis
29.10.2026 08:27
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open auf Tallon Griekspoor. Wir berichten live ab ca. 17.30 Uhr – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Alexander Zverev hat am Dienstag in Wien gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der topgesetzte Deutsche wehrte in der 1. Runde des Stadthallen-Tennisturniers nach sensationeller Gegenwehr des hochtalentierten, 20-jährigen Spaniers Martin Landaluce vier Matchbälle ab und nutzte nach 3:05 Stunden seinen fünften zum 7:5,3:6,7:6(11) über den Weltranglisten-67. Bereits zuvor war Carlos Alcaraz mit einem 6:4,7:6(5) über den Russen Karen Chatschanow ins Turnier gestartet.

„Was für ein Spieler, ein Wahnsinn. Das ist sein erstes Jahr auf der Tour. Er hatte heute eine der besten Vorhände der Welt, hat kaum Fehler gemacht“, lobte Zverev seinen Gegner noch auf dem Platz und ergänzte: „Er hat mich zu meinem absoluten Limit gebracht.“ Und es war wohl eine der spannendsten Erstrunden-Partien der vergangenen Jahre in der Wiener Stadthalle. Die 9.800 Fans kamen voll auf ihre Kosten, denn der mit einer Wildcard versehene Landaluce zeigte im ersten Duell mit Zverev keinen Respekt und überzeugte mit sehr aggressivem Tennis.

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An Nummer eins schon in Wien denkt er nicht
Zverev fehlt nun nur noch ein Sieg, um nicht nur seinen nächsten Meilenstein, sondern auch einen für das Traditionsturnier im 15. Bezirk zu schaffen. Zieht er ins Viertelfinale ein, kürt er sich erstmals zur Nummer eins der Welt, ein Umstand, der in Wien noch keinem Spieler gelungen ist. Eine andere Herangehensweise an dieses Turnier hat er deshalb aber nicht: „Tatsächlich denke ich darüber momentan wirklich nicht nach, weil ich weiß, dass es passieren wird. Ob es jetzt diese Woche oder die Woche danach passiert..., klar wäre es schön, es in Wien zu schaffen.“

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