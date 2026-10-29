Glück im Unglück
Flugzeug kracht in Kindergarten mit 180 Kindern
Schrecksekunden im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso: Ein Agrarflugzeug ist in einen Hort mit 180 Kindern gerast. Zuvor hatte der Pilot die Kontrolle über die Maschine verloren und das Dach eines nahe gelegenen Gesundheitszentrums gestreift. Wie durch ein Wunder gab es keine Todesopfer.
Der Unfall ereignete sich am 23. Oktober gegen 14.30 Uhr in Campo Verde. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das Flugzeug in einen Raum des Kindergartens Cora Coralina kracht und dort schwere Schäden verursacht.
Der betroffene Raum war zum Zeitpunkt des Absturzes leer. In den unmittelbar angrenzenden Klassenzimmern hielten sich jedoch jeweils zwischen 17 und 20 Kinder auf. Bürgermeister Alexandre Lopes Oliveira schilderte die Beinahe-Katastrophe: „Einen Meter auf der einen Seite und einen Meter auf der anderen Seite der Wände waren Kinder.“
Motor gegen Wand geschleudert
Der Motor des Flugzeugs wurde durch den Raum geschleudert und kam schließlich an einer Wand zum Liegen. Lehrer und Mitarbeiter brachten die Kinder sofort aus dem Gebäude und übergaben sie ihren Familien. Keines der 180 Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren sowie keiner der Mitarbeiter wurde verletzt. „Die Kinder haben auch nichts gesehen. Sie wurden hinausgeführt, ohne zu wissen, was vorgefallen war. Sie erschreckten sich nur durch den Lärm“, sagte der Bürgermeister.
Pilot verletzt, aber stabil
Der 28 Jahre alte Pilot konnte aus dem Flugzeug geborgen werden. Er war bei Bewusstsein, hatte jedoch Verletzungen an Kopf und Brustkorb. Nach der Erstversorgung wurde der Mann zunächst in ein örtliches Krankenhaus und später in eine Klinik in Rondonopolis gebracht. Sein Zustand wurde als stabil beschrieben.
Die Maschine war rund 400 Meter von der Landebahn entfernt hinter dem Kindergarten abgestürzt. Die Ursache des Unglücks wird untersucht. Der Unterricht wurde wegen der Reparaturarbeiten vorübergehend ausgesetzt und sollte am Mittwoch wieder aufgenommen werden. Auch das nahe gelegene Gesundheitszentrum war nach dem Treffer auf das Dach zeitweise außer Betrieb.
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