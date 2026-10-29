Flugzeug kracht in Kindergarten mit 180 Kindern

Motor gegen Wand geschleudert

Der Motor des Flugzeugs wurde durch den Raum geschleudert und kam schließlich an einer Wand zum Liegen. Lehrer und Mitarbeiter brachten die Kinder sofort aus dem Gebäude und übergaben sie ihren Familien. Keines der 180 Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren sowie keiner der Mitarbeiter wurde verletzt. „Die Kinder haben auch nichts gesehen. Sie wurden hinausgeführt, ohne zu wissen, was vorgefallen war. Sie erschreckten sich nur durch den Lärm“, sagte der Bürgermeister.