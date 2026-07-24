Musk kündigt KI-Version von Homers „Odyssee“ an

Die antike Dichtung von Homer in der „Odyssee“ ist kein historischer Bericht. Das Epos handelt unter anderem von Zauberei, Zyklopen und Sirenen. Was Musk unter historisch korrekter Darstellung versteht, ließ er offen. Musk hatte aber bereits kritisiert, dass die Rolle der mythischen – und wohlgemerkt aus einem Ei geborenen - Figur der Helena „in einem grundlegenden Werk der europäischen Literatur“ von einer schwarzen Frau gespielt werde.