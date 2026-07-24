Musk kündigt KI-Version von Homers „Odyssee“ an

Nach dem erfolgreichen Kinostart von Christopher Nolans „Die Odyssee“ will auch Elon Musk das antike Epos in einen Film verpacken. „Noch vor Ende des Jahres wird Grok Imagine einen abendfüllenden Film über die Odyssee machen, der historisch korrekt ist und Homers Werk gerecht wird“, schrieb der Milliardär auf seiner Plattform X.
Die antike Dichtung von Homer in der „Odyssee“ ist kein historischer Bericht. Das Epos handelt unter anderem von Zauberei, Zyklopen und Sirenen. Was Musk unter historisch korrekter Darstellung versteht, ließ er offen. Musk hatte aber bereits kritisiert, dass die Rolle der mythischen – und wohlgemerkt aus einem Ei geborenen - Figur der Helena „in einem grundlegenden Werk der europäischen Literatur“ von einer schwarzen Frau gespielt werde.
„Die Odyssee“ läuft seit vergangener Woche im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Neben Damon spielen auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong‘o, Zendaya und Charlize Theron in dem Film mit.
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