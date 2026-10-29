Basilaschwili gegen Alcaraz – heute LIVE

„Bin auf dem richtigen Weg“

Der diesjährige Australian-Open-Sieger, der in Melbourne bereits mit 22 seinen Karriere-Grand-Slam fixiert hatte, hat noch ein Stück zu gehen, um wieder auf absolutem Toplevel zu landen. „Ich bin auf dem richtigen Weg, mache die richtigen Schritte. Wir haben heute gesehen: Ich habe tolles Tennis gespielt. Jetzt geht es darum, die Konstanz zu bekommen, die ich zu Beginn des Jahres hatte“, weiß Alcaraz.