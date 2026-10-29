Basilaschwili gegen Alcaraz – heute LIVE

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open auf Nikolos Basilaschwili. Wir berichten live ab ca. 15.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Carlos Alcaraz hat am Dienstag die schwere erste Hürde beim Wiener Stadthallenturnier genommen. Der Tennis-Weltranglisten-Dritte besiegte vor ausverkaufter Stadthalle und somit 9.800 Fans den Russen Karen Chatschanow nach einem gewaltigen Schlagabtausch und 2:04 Stunden 6:4,7:6(5). In direkten Duellen mit dem Russen stellte der 23-jährige Spanier auf 7:0. Alcaraz trifft nun heute auf den Georgier Nikolos Basilaschwili.
„Bin auf dem richtigen Weg“
Der diesjährige Australian-Open-Sieger, der in Melbourne bereits mit 22 seinen Karriere-Grand-Slam fixiert hatte, hat noch ein Stück zu gehen, um wieder auf absolutem Toplevel zu landen. „Ich bin auf dem richtigen Weg, mache die richtigen Schritte. Wir haben heute gesehen: Ich habe tolles Tennis gespielt. Jetzt geht es darum, die Konstanz zu bekommen, die ich zu Beginn des Jahres hatte“, weiß Alcaraz.
Als er nach den Bedingungen in der Halle gefragt wurde, meinte Alcaraz, dass ihm die Musik „ein bisschen zu laut“ sei. „Es ist beim Seitenwechsel und diese Zeit ist auch die Zeit der Fans“, zeigte er auch Verständnis.
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