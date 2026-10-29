Apple präsentiert erstes MacBook mit Touch-Display

Ab rund 3300 Euro erhältlich

Mit einem Gewicht von 1,38 Kilogramm machte Apple das Touch-MacBook 230 Gramm leichter als die aktuellen Pro-Modelle mit 14-Zoll-Bildschirm. Bei der größeren Ausführung mit einer Display-Diagonale von 16 Zoll sank das Gewicht um 320 Gramm. Als erstes MacBook bekommt es zudem die von iPhone bekannte „Dynamic Island“, in der am oberen Bildschirmrand Live-Aktivitäten angezeigt werden können. Nach Jahren kommt außerdem das leuchtende Apfel-Logo auf der Rückseite des Displays zurück.