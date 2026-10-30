Unfall mit Wildtier? Das müssen Sie jetzt machen

Mit dem Herbst startet auch wieder die gefährliche Zeit der Wildunfälle: So wurden allein im Vorjahr laut Statistik Austria 322 Menschen auf Österreichs Straßen bei Zusammenstößen mit Wildtieren verletzt. Die häufigsten Gründe: Wir sind zu schnell unterwegs, unachtsam oder abgelenkt. Was aber, wenn nun schon etwas passiert ist?