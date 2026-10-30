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Rechtliche Lage

Unfall mit Wildtier? Das müssen Sie jetzt machen

Recht beraten
30.10.2026 15:13
Dass Wild auf der Straße steht, geht ganz plötzlich: Als Fahrzeuglenker muss man vorbereitet ...
Dass Wild auf der Straße steht, geht ganz plötzlich: Als Fahrzeuglenker muss man vorbereitet sein.(Bild: ©2015 Tabor Chichakly / Tabor Chichakly Photography. All Rights Reserved.)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Mit dem Herbst startet auch wieder die gefährliche Zeit der Wildunfälle: So wurden allein im Vorjahr laut Statistik Austria 322 Menschen auf Österreichs Straßen bei Zusammenstößen mit Wildtieren verletzt. Die häufigsten Gründe: Wir sind zu schnell unterwegs, unachtsam oder abgelenkt. Was aber, wenn nun schon etwas passiert ist? 

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Fast täglich wird ein Österreicher durch einen Wildunfall verletzt. Gerade an trüben Herbsttagen ist Vorsicht geboten, wissen die Experten der Initiative „Gemeinsam. Sicher“, von ÖAMTC, dem Niederösterreichischen Jagdverband und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

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